Aprile 6, 2023

Your browser does not support the video tag.

A Torino l’Iren Innovation Day: premiate le startup più innovative in ambito italiano e internazionale. “Dobbiamo cominciare da subito a identificare soluzioni tecnologiche che possano avere successo in futuro – commenta Enrico Pochettino, Direttore Innovazione Iren – in modo da supportare chi, all’interno delle università, delle startup, ha avuto idee innovative e ora ha bisogno di fondi per portarle sul mercato”.