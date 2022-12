Dicembre 3, 2022

“Sono 54 le famiglie che vivono nella zona rossa di Casamicciola, a Ischia, che non si sono volute allontanare dalle loro abitazioni”. E’ il commissario Giovanni Legnini a riferirlo in collegamento video da Casamicciola, durante la conferenza stampa della Prefettura di Napoli. “Nei loro confronti le forze dell’ordine stanno svolgendo un’opera di convincimento e persuasione con la notifica dell’ordinanza di evacuazione emessa ieri”, ha aggiunto Legnini.