Novembre 16, 2022

Schiaffi e tirate di capelli anche a bambini di 4 anni, ospiti di un istituto religioso ad Ischia. È quanto emerso da un’indagine dei carabinieri della Compagnia di Ischia, che hanno arrestato una suora e notificato il divieto di dimora in Campania ad altre tre. Le quattro religiose devono rispondere, in concorso tra loro, di maltrattamenti nei confronti di minori, lesioni personali aggravate e violenza privata aggravata.