Dicembre 14, 2022

Intervenuto a margine del Congresso SIAMomicS, organizzato da Siams (Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità) presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Andrea M. Isidori, presidente del consiglio direttivo di Siams e specialista in Endocrinologia e Malattie Metaboliche, si sofferma sull’approccio della scuola italiana all’indagine delle cause per strutturare una medicina personalizzata in ambito anrologico.