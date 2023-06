Giugno 28, 2023

“Oggi a Demografica abbiamo lancia l’idea di fare il bilancio di salute riproduttiva e cioè di iniziare a guardare con attenzione al maschio che raggiunge la sua maturità per prevenire ed intervenire subito su quei problemi che potrebbero comportare infertilità”. Così il Presidente del Siams, Andrea Isidori, a margine dell’evento di lancio del nuovo progetto editoriale di Adnkronos chiamato Demografica, tenutosi presso il Palazzo dell’Informazione a Roma.