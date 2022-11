Novembre 2, 2022

”Siamo vicini a un a grande vittoria”. Così l’ex premier israeliano e leader dell’opposizione Benjamin Netanyahu si è rivolto alla folla dei sostenitori scesi in piazza per celebrare i risultati che stanno uscendo dalle urne. A scrutini quasi ultimati, il blocco della coalizione guidata dal Likud mantiene una maggioranza di 65 seggi.