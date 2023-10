Ottobre 12, 2023

Your browser does not support the video tag.

Antony Blinken oggi in Israele. In un incontro con il primo ministro Netanyahu, il segretario di Stato americano ha assicurato: “Siamo qui, non vi abbandoniamo”. Mente a Gaza la situazione diventa sempre più critica e l’Iran si appella al mondo musulmano per l’unità contro Israele, Mosca getta acqua sul fuoco: “Non inizieremo una guerra contro l’Iran”.