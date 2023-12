Israele, fonti Usa: “Operazione di terra a Gaza potrebbe terminare entro gennaio”

Dicembre 6, 2023

I funzionari statunitensi si aspettano che l’attuale fase dell’invasione di terra da parte di Israele nel sud della Striscia di Gaza duri diverse settimane prima che Israele passi, possibilmente entro gennaio, ad una strategia a bassa intensità e iperlocalizzata che prenda di mira militanti e leader specifici di Hamas. Lo dicono alla Cnn diversi alti funzionari dell’amministrazione americana.