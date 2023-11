Israele-Gaza, Idf: catturati oltre 20 miliziani Hamas

Novembre 13, 2023

Le forze armate israeliane e lo Shin Bet, il servizio segreto interno israeliano, hanno annunciato di aver catturato, in una operazione congiunta, oltre 20 membri di Hamas nella Striscia di Gaza. I miliziani sono stati portati in Israele per essere interrogati. Lo riporta Haaretz.