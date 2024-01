Israele, Hamas dice no alla soluzione a due Stati: “Libertà dall’occupazione”

Gennaio 17, 2024

Your browser does not support the video tag.

Hamas “rifiuta la soluzione a due Stati” perché l’unica ”soluzione è liberarsi dell’occupazione”. Lo ha dichiarato l’ex leader politico di Hamas Khaled Meshal ribadendo che il gruppo non intende riconoscere il diritto di Israele a esistere.

“L’Occidente afferma che il 7 ottobre ha aperto un orizzonte per la visione politica e da qui il ritornano alla soluzione a due Stati. Hamas non accetta il termine ‘soluzione a due Stati’, che viene respinta”, ha detto Meshal aggiungendo che “la legittimità dell’altro Paese, dell’entità sionista, è categoricamente respinta”. Per il popolo palestinese “chiediamo liberazione e libertà dall’occupazione”.