Ottobre 19, 2023

Nel valico di Rafah, tra Egitto e Striscia di Gaza. si lavora per sistemare le strade danneggiate dai bombardamenti israeliani e far passare gli auti umanitari. Per fronteggiare la catastrofe di Gaza, le Nazioni Unite stimano che serviranno almeno 100 camion al giorno di aiuti. Domani i primi 20 dall’Egitto. Domani Guterres a Rafah.