Israele-Hamas, tregua prorogata di due giorni

Novembre 28, 2023

Raggiunto l’accordo per prorogare di altri due giorni la tregua tra Israele e Hamas a Gaza, che sarebbe scaduta stamattina: in cambio di 20 ostaggi saranno scarcerati 60 palestinesi. Nella notte concluso intanto il quarto scambio tra israeliani e palestinesi. Biden si è detto “soddisfatto”, ma il ministro israeliano ha chiarito: “Appena tregua sarà terminata, continueremo a combattere”