Israele-Hamas, ultime news di oggi

Gennaio 23, 2024

Proposta di Israele per arrivare al rilascio degli ostaggi. Attraverso la mediazione del Qatar e dell’Egitto, avrebbe messo sul tavolo una proposta in più fasi che prevede una tregua dei combattimenti fino a due mesi in cambio del rilascio di tutti gli oltre 130 ostaggi rimasti a Gaza. Intanto 21 soldati israeliani sono morti nella notte nella Striscia di Gaza.