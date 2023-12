Israele-Hamas, ultime news sulla guerra

Dicembre 19, 2023

Your browser does not support the video tag.

Ultime news sulla guerra Israele-Hamas. Secondo fonti egiziane, Hamas avrebbe respinto una proposta avanzata da Israele per un accordo per il rilascio degli ostaggi.

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha parlato dell'”impegno” dell’amministrazione Biden per “uno stato palestinese indipendente” durante un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan Al Saud.