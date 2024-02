Israele-Hamas, ultime news sulla guerra

Febbraio 9, 2024

”Esagerata”. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito la risposta militare che Israele ha dato all’assalto subito da Hamas il 7 ottobre scorso attaccando la Striscia di Gaza. “Sono dell’idea, come sapete, che la condotta della risposta a Gaza, nella Striscia di Gaza, sia stata esagerata”, ha detto Biden ai giornalisti alla Casa Bianca. Ora ”si sta facendo grande pressione per arrivare a un cessate il fuoco che possa portare la liberazione degli ostaggi” ancora trattenuti nella Striscia di Gaza.

Intanto le forze armate statunitensi hanno nuovamente attaccato diversi obiettivi della milizia militante islamica Houthi nello Yemen. Sono stati effettuati “sette attacchi contro quattro navi di superficie senza pilota Houthi e sette missili da crociera mobili antinave pronti a lanciare contro navi nel Mar Rosso”, secondo una dichiarazione del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) su X.

Le navi e i missili da crociera sono stati rilevati nelle aree controllate dagli Houthi e sono stati valutati come una minaccia diretta per le navi militari e mercantili statunitensi. Il Centcom ha aggiunto che le azioni “proteggeranno la libertà di navigazione e renderanno le acque internazionali più sicure per la Marina americana e le navi mercantili”.