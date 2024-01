Israele-Hamas, ultime news sulla guerra di oggi

Gennaio 19, 2024

Oltre 40 morti nell’ultima ondata di attacchi israeliani in tutta la Striscia di Gaza. Per gli Usa ”non c’è alcun modo” di risolvere la questione di sicurezza di Israele e della regione ”senza la creazione di uno Stato palestinese”, un’ipotesi respinta dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. Migliaia di persone si sono riunite a Tel Aviv per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e la pace con i palestinesi.