Ottobre 20, 2023

I mercati mondiali procedono in rosso frenati dai timori per la guerra in Medio Oriente. Già vulnerabili per l’inflazione e la crisi dell’economia globale, ora lo spettro è quello dell’impatto sul costo del petrolio che potrebbe aumentare nel caso di un embargo dell’Iran a Israele.