Marzo 27, 2023

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu potrebbe annunciare la sospensione della riforma delle giustizia dopo le violente proteste scoppiate in seguito al licenziamento del ministro della Difesa Yoav Gallant. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente Isaac Herzog che ha chiesto a Netanyahu di fermare l’iter legislativo della riforma.