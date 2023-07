Luglio 11, 2023

Decine i fermi e le strade bloccate in Israele dove non si ferma la protesta contro la riforma giudiziaria voluta dal premier Netanyahu. Si tratta di un provvedimento che limita le capacità della Corte Suprema di intervenire su provvedimenti del governo, dei ministri e di altri funzionari eletti. Teatri delle maggiori proteste sono state Tel Aviv, Haifa e Gerusalemme.