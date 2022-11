Novembre 1, 2022

Seggi aperti in Israele dove si vota per la quinta voto in meno di 4 anni. Chiamati al voto 6,7 milioni di elettori. Le elezioni odierne potrebbero decidere il ritorno al potere per l’ex premier Netanyahu. Dai sondaggi emerge una forte crescita della destra estrema e un so- stanziale equilibrio fra blocco di destra e avversari guidati da Lapid.