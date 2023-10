Ottobre 10, 2023

Your browser does not support the video tag.

Momenti di allarme a bordo ella stazione spaziale internazionale per la perdita di liquido refrigerante da un radiatore del modulo russo Nauka. Il problema è stato identificato da Huston e confermato dagli astronauti a bordo della Iss. Nasa e Roscosmos hanno comunicato che non ci sono pericoli.