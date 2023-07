Istat: a luglio cala fiducia consumatori ma sale quella di imprese

Luglio 28, 2023

Cala a luglio la fiducia dei consumatori, mentre sale quella delle imprese. Lo rileva l’Istat secondo la quale l’indice delle aziende si attesta a 109,1 punti recuperando parzialmente i cali dei due mesi precedenti, mentre quello dei consumatori torna indietro di due punti a 106,7. Certificato il deterioramento di tutti gli elementi che compongono l’indice di fiducia dei consumatori preoccupati per le attese sulla disoccupazione ed il relativo potere di spesa. Ottimismo tra le imprese un miglioramento in tutti i comparti.