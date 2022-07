Luglio 28, 2022

Una crescita diseguale tra prezzi e retribuzione dei lavoratori. E’ quella registrata dall’Istat nel primo semestre del 2022. Per gli italiani è sempre più difficile stare al passo con il costo della vita e la fiducia dei consumatori a luglio 2022 è crollata ai minimi da maggio 2020.