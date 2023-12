Istat, nuovo record negativo per natalità

Dicembre 19, 2023

I nati residenti in Italia sono 393mila nel 2022, con quasi 7mila nascite in meno rispetto al 2021 (-1,7%), e ben 183mila in meno (-31,8%) rispetto al 2008, anno in cui il numero dei nati vivi registrò il più alto valore dall’inizio degli anni Duemila. E’ quanto emerge dal censimento 2022 dell’Istat sulla popolazione in Italia. La diminuzione delle nascite è in gran parte determinata dal calo della popolazione femminile nelle età convenzionalmente considerate riproduttive (dai 15 ai 49 anni), oltre che dalla continua diminuzione della fecondità.