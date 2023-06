Giugno 28, 2023

L’indice di fiducia delle imprese diminuisce per il secondo mese consecutivo e si posiziona sul livello più basso dallo scorso dicembre. Lo rileva uno studio dell’Istat sui dati relativi al mese di giugno relativi allo stato di salute dell’imprenditoria italiana. Si tratta di una flessione determinata soprattutto dal peggioramento nel comparto manifatturiero e in quello del commercio al dettaglio.