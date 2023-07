Luglio 14, 2023

In Italia un ragazzo su 10 tra i 18 e i 24 anni abbandona gli studi superiori. Lo rileva l’Istat secondo cui nel 2022 sono stati l’11,5% della popolazione con un tasso che sale al Sud (15,1%). I Neet, i ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non studiano, sono il 19% della popolazione con un’incidenza doppia nel Mezzogiorno.