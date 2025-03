Istruzione, Pacifico: “Riconoscere anzianità ai docenti del sistema paritario”

11 Marzo 2025

“Con la nostra battaglia legale, i legali di Anief sono riusciti ad arrivare in Corte di Giustizia Europea che dirà se sono state violate le norme europee, in particolar modo sul principio di non discriminazione, rispetto a questo personale di docenti che lavorano nel sistema paritario. Se dovesse essere positivo, la sentenza dei giudici di Lussemburgo sarà vincolante per i giudici nazionali”. Così Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – Associazione sindacale professionale, ai microfoni dell’AdnKronos, riguardo al reclamo del diritto a conservare l’anzianità di servizio da parte dei docenti del sistema paritario, rinviato alla Corte di Giustizia Europea, per stabilire se sia stato o meno violato il principio di non discriminazione tra lavoratori dello stesso settore, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000. La sentenza da parte della Corte di Giustizia Europea è prevista il 12 marzo.