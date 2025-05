IT Forum, Giardini (ICS Maugeri): “I migliori risultati si ottengono con la contaminazione delle competenze”

29 Maggio 2025

L’Istituto Maugeri si occupa storicamente della riabilitazione dei pazienti fragili ad alta complessità. La sua mission è integrare le competenze anche dal punto di vista strategico aziendale e la collaborazione e co-costruzione dei progetti è fondamentale affinché ci sia una buona riuscita della progettualità e degli interventi. “La sanità è un sistema altamente complesso, i progetti possono funzionare solo se si condividono in tutte le funzioni, poiché ognuna di esse contribuisce con la sua parte di competenza”, ha dichiarato Anna Giardini, IT Director dell’ICS Maugeri. “La contaminazione con le competenze è un punto di forza e di ricchezza per ottenere i risultati in una strategia aziendale in cui la priorità della sanità è la cura da dare al paziente”, ha concluso Anna Giardini, IT Director dell’ ICS Maugeri nel corso dell’Information Technology Forum 2025 tenutosi all’Assolombarda di Milano