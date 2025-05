IT Forum, Sansone (Nicma): “Offrire tecnologia ma soprattutto consulenza”

29 Maggio 2025

“Le aziende IT devono comprendere che in questo momento non è sufficiente offrire solo la tecnologia. Nelle imprese c’è bisogno di partner che oltre alla tecnologia portino la consulenza affiancando la Direzione IT e aiutandola a semplificare questo mondo molto complesso”, ha dichiarato Maurizio Sansone, Ceo-Founder di Nicma. “Ritengo che Nicma come partner strategico abbia l’obiettivo proprio di portare consulenza e valore con tutta la sua struttura e conoscenza. Strumenti come la Business Intelligence, la Cyber Sicurity o la Marketing Communication devono riuscire infatti a facilitare l’introduzione e la cultura del dato all’interno poi dell’azienda stessa”, ha concluso Maurizio Sansone, Ceo-Founder di Nicma presente all’Information Technology Forum tenutosi a Milano nella sede di Assolombarda.