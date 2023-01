IT, Marabese (Cellularline): “Best practice messe in campo: costruzione IT agile e partnership forte con business”

Gennaio 26, 2023

“La sfida più grande del Chief Information Officer e dell’IT è quella di essere un efficace partner per il business della catena del valore. Le best practice messe in campo da Cellularline sono: la costruzione dell’IT estremamente agile e una partnership molto forte con il business”. Così il Chief Information Officer del Gruppo Cellularline, Massimo Marabese, a margine seconda edizione dell’appuntamento dedicato all’IT e alla sicurezza informatica dal titolo Forum Information Technology, promosso da Comunicazione Italiana e tenutosi a Roma in Piazza Mastai.