Agosto 31, 2022

Sarà avviato oggi un negoziato in esclusiva con il consorzio, formato da Certares Management Llc, Delta Airlines Inc. e Air France-Klm S.A. Lo comunica il ministero dell’Economia e delle Finanze a esito della procedura, finalizzata alla cessione del controllo di Ita Spa.