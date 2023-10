Itala, Pavesi: “Premio alla Carriera inaspettato, mi emoziona molto”

Ottobre 7, 2023

“Questo premio è stato inaspettato e mi ha fatto emozionare perchè la scuola è stata la mia vita, Ho iniziato ad insegnare nel 1977 e per 28 anni l’Istituto tecnico industriale di Piacenza è stato la mia casa”. Così Maurizio Pavesi, ex docente dell’Istituto tecnico industriale di Piacenza, dopo aver ritirato il premio Itala (Italian Terminal and Logistic Awards) alla Carriera in occasione della seconda delle tre giornate della nona edizione del Gis, la kermesse organizzata da Mediapoint & Exhibitions che riunisce a Piacenza Expo tutte le novità del settore del sollevamento e dei trasporti eccezionali.