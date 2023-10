Itala, Storti: “Appassionato di questo mondo fin da ragazzino”

Ottobre 7, 2023

“Quando ero in giovane età, nelle pause estive, mi divertivo ad andare in officina a guidare le gru. Successivamente c’è stata una parte formativa, con un affiancamento importante da parte di mio padre, che oggi è ancora presente con la carica di presidente”. Così Stefano Storti di Gruppo Storti dopo aver ritirato il premio Itala (Italian Terminal and Logistic Awards) in occasione della seconda delle tre giornate della nona edizione del Gis, la kermesse organizzata da Mediapoint & Exhibitions che riunisce a Piacenza Expo tutte le novità del settore del sollevamento e dei trasporti eccezionali.