Maggio 25, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Ad ottobre, in linea con questa visione, ospiteremo a Roma la conferenza Italia-Africa, per promuovere iniziative a tutti i livelli: politico, economico, culturale”. Lo ha scritto sul suo blog il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un messaggio in occasione della giornata dell’Africa e del 60mo anniversario dell’Organizzazione dell’Unità Africana, fondata il 25 maggio 1963 e divenuta dal 2002 Unione Africana.