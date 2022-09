Settembre 8, 2022

Your browser does not support the video tag.

“L’Albania è un partner economico fondamentale nei Balcani e ci sono tutte le condizioni per far crescere ulteriormente la cooperazione e gli investimenti italiani in Albania”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella dichiarazione congiunta al termine dell’incontro a Tirana con il presidente albanese Bajram Begaj.