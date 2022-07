Luglio 18, 2022

Rinnovabili, grandi opere, intese in campo industriale e farmaceutico: sono questi alcuni dei 15 tra accordi e protocolli di cooperazione firmati tra governo italiano e algerino al termine del quarto vertice intergovernativo Italia-Algeria. Il premier Mario Draghi è stato accompagnato dai ministri Di Maio, Lamorgese, Cartabia, Cingolani, Giovannini e Bonetti