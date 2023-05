Italia-Angola, Mattarella riceve il presidente Lourenço: “Comune volontà di pace”

Maggio 24, 2023

“Tra Italia e Angola c’è una comune volontà di pace e di collaborazione internazionale e di rispetto di tutti gli Stati, della loro indipendenza e sovranità”, lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con il Presidente della Repubblica dell’Angola João Lourenço in visita di Stato in Italia. Collaborazione ed interscambio con l’Angola sono cresciuti molto l’anno scorso anche sul fronte energia con un incremento per i settori legno, arredamento e agroalimentare. Nuova intesa con l’Eni per le rinnovabili. Il presidente dell’Angola è stato ricevuto anche a Palazzo Chigi dal premier Giorgia Meloni.