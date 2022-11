Novembre 14, 2022

Your browser does not support the video tag.

Colloquio telefonico tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, dopo giorni concitati per lo scontro diplomatico sui migranti. Entrambi hanno affermato “la grande importanza della relazione tra i due Paesi e hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell’Unione europea”.