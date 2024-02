Italia-Giappone, Meloni: “Esercitazioni congiunte al via ad agosto con F35”

Febbraio 5, 2024

Nell’area dell’Indo-Pacifico è importante garantire “stabilità” e, inoltre, la zona “offre molte opportunità all’Italia, ci è stato chiesto da tempo di aumentare la nostra presenza”. Lo ha spiegato la premier Giorgia Meloni a proposito delle operazioni congiunte con il Giappone. “Abbiamo dei gioielli e cerchiamo di essere presenti. Ad agosto arriveranno gli F35, poi la Cavour con altri veicoli e la Vespucci. C’è un interesse a maggiore alla presenza italiana”.