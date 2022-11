Novembre 7, 2022

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi un incontro molto cordiale ai margini della Cop 27 a Sharm El Sheikh con il Presidente dello Stato di Israele Isaac Herzog. Lo scambio si è concentrato sull’eccellente collaborazione bilaterale. Condivisa anche una forte assonanza sulla difesa dei valori comuni a partire dalla lotta all’antisemitismo. Ecco gli altri appuntamenti in agenda.