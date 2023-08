Agosto 11, 2023

Per la prima volta Italia e Portogallo hanno effettuato insieme uno scambio di reni da donatori viventi per realizzare due trapianti. Una donna di 45 anni italiana aveva la disponibilità di un donatore familiare con il quale però non c’era compatibilità. Per questo ha dovuto attendere soccorso dalla sanità portoghese che ha inviato un rene compatibile a Treviso ricevendo in cambio il rene italiano per un paziente portoghese. Entrambi i malati sono stati operati con successo