Maggio 11, 2022

C’è bisogno di un tetto al” prezzo del gas a livello europeo. E c’è bisogno che l’Europa sia unita nel gestire anche finanziariamente le sfide che abbiamo davanti: la difesa, la ricostruzione del’Ucraina, i costi della crisi”. Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso del bilaterale alla Casa Bianca con il presidente statunitense Joe Biden.