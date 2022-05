Maggio 30, 2022

Giampiero Marra, Direttore medico di Sobi Italia, Grecia, Cipro e Malta, ha partecipato alla presentazione del progetto ‘ITP – In viaggio con Werlhof’, del quale Sobi è stata promotrice e che ha visto il patrocinio di AIPIT APS Onlus, associazione di persone affette da ITP. Marra ha esposto l’impegno di Sobi nella ricerca per curare o migliorare la qualità della vita delle persone che sono affette da malattie rare.