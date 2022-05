Maggio 30, 2022

È stata presentata presso l’Associazione Nazionale Marinai D’Italia, l’iniziativa ‘ITP – In viaggio con Werlhof’, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare sempre più persone riguardo la Trombocitopenia Immune e di far assaporare ai pazienti di AIPIT APS Onlus, associazione di persone affette da ITP, un ritrovato senso di libertà.