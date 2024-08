Ius scholae, Tajani: “Governo non corre rischi”

26 Agosto 2024

“Tutto quello che faccio è per allargare i confini del centrodestra e non lasciare spazio a sinistra sulle grandi questioni. Tanti cattolici, moderati, liberali guardano a noi con crescente interesse per i temi che poniamo, i diritti, le carceri, la giustizia, lo ius scholae, l’economia sociale. Dunque, con noi il governo non corre alcun rischio”. È netto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani rispetto alle tensioni agostane nella maggioranza, ma “ora – avvisa in un’intervista a Qn – dobbiamo concentrarci sulla manovra, che è la priorità delle prossime settimane”.