Jack inibitori bloccano segnale infiammatorio in patologie immunomediate come la dermatite atopica

Novembre 29, 2023

Marzano (ospedale Maggiore), dermatite atopica impatta enormemente su qualità di vita dei pazienti che soffrono di questa patologia, come di alopecia o vitiligine. Non sono malattie estetiche. Come dermatologi chiediamo che Jak inibitori siano passati da Ssn.