Giugno 10, 2022

Jacuzzi, marchio di riferimento nei settori spa, swim spa, idromassaggio e arredobagno, è protagonista al Fuorisalone 2022 con un ampio spazio espositivo in Piazza San Marco, nel cuore del Brera Design District, aperto al pubblico durante la kermesse milanese. Molte le novità in esposizione, con anteprime interessanti per tutto il settore benessere outdoor, indoor e arredobagno.