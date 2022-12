Dicembre 14, 2022

Intervenuto a margine del Congresso SIAMomicS, organizzato da Siams (Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità) presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Emmanuele Jannini, presidente dell’Accademia italiana della salute della coppia (AISC) e professore ordinario di medicina della sessualità dell’Università Tor Vergata, si sofferma sull’importanza della salute sessuale e riproduttiva che definisce “una base fondamentale della salute generale”.