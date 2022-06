Johnson ai suoi ministri: “Ora occupiamoci di cose importanti”

Giugno 7, 2022

All’indomani del voto con cui è sopravvissuto alla mozione di sfiducia, sostenuta però dal 40% dei Tories, Boris Johnson ha detto ai suoi ministri che si è chiuso il capitolo della polemica del Partygate. “Occupiamoci di cose importanti” aggiunge.