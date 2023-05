Maggio 31, 2023

“Liberi di Respirare” è il nome dell’evento dedicato alle tematiche sulla qualità dell’aria in Italia e in Europa organizzato da Consulcesi group in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del prossimo 5 giugno. Presente all’incontro anche David Korn, dirigente medico Pronto Soccorso Pediatrico e Responsabile dei progetti di Digital Health, Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs.